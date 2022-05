Pierre FAURE

Le duo MOJITO BLUES est né de la combinaison de nos jeux afin de tirer le meilleur de nos répertoires respectifs. Nos influences : blues, folk et jazz.



D’où un répertoire très éclectique : Crosby, Stills, Nash and Young, James Taylor, Michel Jonasz, Serge Gainsbourg, Henri Salvador, Francis Cabrel, Claude Nougaro et bien d’autres…



Nous vivons en Languedoc Roussillon (Nîmes-Montpellier). Cafés-concert, restaurants, soirées privées etc.. sont des lieux où nous nous produisons. Contactez-nous par mail ou par téléphone.



Nous écouter : MOJITO BLUES duo piano guitare. Contact 06 50 05 04 27



Mes compétences :

Vente

Marketing