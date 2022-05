Bonjour , je suis marin pêcheur titulaire du capitaine 200 capacitaire passionné de la mer et tout ce qui l'entoure . Je souhaite actuellement me reconvertir dans la marine marchande plus particulièrement dans le remorquage portuaire , mais reste ouvert à toute proposition .



Mes compétences :

Quart et veille en passerelle

Manœuvre sur le pont

Travail en équipe

Management