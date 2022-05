Pierre Félix KANDOLO

Licencié en Droit (Droit privé et judiciaire et Droit Public),

Agrégé en Enseignement Moyen du Degré Supérieur,

Diplômé de 3ème cycle Droits fondamentaux/Université de Nantes,

Diplômé en Droits de l'Homme, spécialisation en Droits économiques, sociaux et culturels/ Collège Universitaire Henri Dunant/Genève,

Certifié de l'Institut International des Droits de l'Homme/Strasbourg,

Certifié du Centre International pour l'Enseignement des Droits de l'Homme dans les Universités/Strasbourg,

Doctorant en Droit, Département de Droit Public/Université de Lubumbashi (R.D. Congo), auteur de plusieurs publications en matière des droits de l'homme dans mon pays.

Avocat au Barreau de Lubumbashi et Conseil à la Cour Pénale Internationale. Directeur du Centre Africain d'Etudes et de recherche en Droits de l'Homme-Yula et Secrétaire de l'ONG Agence pour le Développement Intégré au Congo (ADIC).