Pierre Fernand NOULAPEWEN TOPPE

Titulaire d'un Master en Administration des Entreprises de l'université de la Rochelle, j'ai une expérience assez Eprouvée dans les domaines de la formation supérieure, de la gestion des opérations de banque, de la gestion des Equipes, la gestion des risques et des conflits.



Mon esprit critique et ma capacité d'analyse m'ont permis de mieux m'intégrer dans les équipes dans lesquelles j'ai évolué.



Mon aisance avec l'outil informatique me permet d'innover dans toutes.

Je m'adapte facilement aux différentes circonstances et le travail d’équipe est très important pour moi parce qu’il permet de relever nos lacunes respectives.

C’est ça ma modeste personne!



Mes compétences :

Administration

Administration des entreprises

Banque

Formation

Formation professionnelle

Gestion des opérations

Gestion des RH

Management

Relations humaines

Stratégies d'Entreprise

Techniques bancaires

Pédagogie

Enseignement

Gestion de projet

Informatique