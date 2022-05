Pierre FERNANDEZ

Je me bat pour le maillot de la société dont je travaille avec détermination et sans relâche.

Nous sommes une entreprise de peinture industriel et bâtiment et décorative sur la métropole lilloise et notre option première c'est le milieu pétrolier avec notre certification Gehse qui nous permet de travailler sur toute les stations service sur tous le territoire français.



Mes compétences :

Dans le milieu de la peinture depuis 25 ans