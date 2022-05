Pierre FERNANDO

Passionne par les nouvelles technologie et la nature, j'ai pour ambition de travaille dans un bureau des études dans l’énergie.



Je suis actuellement en BTS Fluidique, Énergétique et Domotique . La technologie ne cesse de faire évolue notre façon de vivre et notre façon de consomme de l'énergie. Elle permet d'améliore notre quotient et de préserve notre environnement. Étudie un installation pour la rentre plus performante, tous en limitant ces effet sur l'environnement .



Mes compétences :

Microsoft Windows 7

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint