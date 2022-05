Pierre FERRIER

J’ai exercé pendant plus d’une douzaine d’années comme cadre gestionnaire d’une Association de Gestion (Cabinet comptable), agréée par l’administration fiscale, au profit de professionnels libéraux : comptabilité, fiscalité, finances, contrôles, révisions, procédures, conseils …

Puis, pendant deux ans, j’ai participé au redressement d’une Entreprise Adaptée dans le milieu industriel (sous-traitance électronique) avant d’intégrer un cabinet comptable comme réviseur.



Outre les savoir-faire techniques, je souhaite insister sur les qualités de diplomatie et d’autonomie nécessaire à la fonction pour impliquer dans un processus d’amélioration continu les personnels intervenant dans la gestion.



Mon expérience, mon enthousiasme et mon aisance relationnelle sont immédiatement disponibles pour un projet motivant au sein d’une équipe dynamique dans un esprit évolutif.



Mes prétentions en matière de rémunérations sont conformes aux usages de la profession et sont susceptibles de bénéficier de subventions dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion.



Mes compétences :

UNIX

Sage Accounting Software

SQL

Oracle Applications

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Hyperion

Cegid

Audit comptable

Gestion d'entreprise