Pierre FEYFANT

Musicien autodidacte, compositeur, interprète

originaire d'Angoulême.



Apprentissage de la guitare classique et flamenco, cours de jazz, d'électro acoustique et analyse musicale au conservatoire d'Angoulême.



Guitariste, chanteur et batteur dans différents groupes rock et métal ( Black circle, Ilmatar, Swarm, Weird machine...).



Formation musique à l'image et composition pour la musique de film au CIFAP (Paris)



Je compose pour tous types d'images: Documentaires, courts, moyens et long métrages, spectacles vivants, web, jeux vidéos, entreprises, pubs...



Mes compétences :

Composition