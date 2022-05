Pierre FILIPE

Diplômé ingénieur e2i (Electronique et Informatique Industrielle) de l'école Polytech'Paris - UPMC par alternance.

Mon contrat d'apprentissage chez Synerway prend fin en aout 2012; je serai alors disponible sur le marché.



Je suis particulièrement intéressé par le suivi de projet, l'intégration, la validation, le support et le service dans le domaine des technologies de pointe.



Mes différentes expériences me conduisent naturellement à postuler pour un poste d'ingénieur validation mais, de formation généraliste, je suis ouvert à toutes propositions pour la suite de ma carrière.



Mes compétences :

Langage Java

Spiratest

IBM Rational Functional Tester

Bugzilla

SQL

Electronique Analogique et numérique

Hyperfréquences

Optronique

Langage c

Management de projet