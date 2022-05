Pierre FLABBÉE

Expérience professionnelle 1997/2012 Kepler Capital Markets Paris

Head of Banking Sector Research

 Responsable de l’équipe européenne de recherche Banque (5 personnes).

Animation technique et commerciale de l’équipe, recrutements. Définition des méthodes d’analyse et d’évaluation, spreadsheets, tableaux sectoriels et bases de données. Publications sectorielles périodiques et ponctuelles. Gestion du Marketing France et international et des contacts Buy Side. Organisation de séminaires émetteurs/ investisseurs à Londres, Francfort, Milan.



 Couverture directe des valeurs bancaires françaises, y compris mid-caps



 Couverture directe des Assureurs et Réassureurs français.



1993/1997 Société Générale Equities & Derivatives Paris

Co-responsable de l’équipe recherche Banque

 Développement d’un produit pan-européen

Conception, modélisation des spreadsheets et des documents de recherche. Marketing international du produit. Séminaires.



 Suivi direct des banques françaises, allemandes, espagnoles.



 Participation à des opérations “corporate” (privatisations, placements)



1985/1993 Courcoux-Bouvet puis Paribas Capital Markets Paris

Analyste Sell-Side

 Analyste multi-secteurs, valeurs françaises

Banque, Assurance, Médias, Immobilier



 Participation au développement de l’équipe recherche: produit, animation vente

Intégration à la recherche de Paribas Capital Markets à partir de 1988.



 Marketing international











1981/1985 Défense Automobile et Sportive Le Mans

Analyste risque Assurance Crédit

 Premier analyste recruté par une société récemment créée



 Elaboration et mise en oeuvre des méthodes de scoring et d’acceptation des garanties



 Animation commerciale pour les agents généraux (séminaires)

Formation 1987 SFAF Paris

Analyste Financier

 Autres diplômes: DECS, DES Droit.

 Anglais courant, Allemand.

Finance