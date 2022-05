Pierre FLAHAUX

Pisciculteur de terrain, j'ai appris mon métier au CER de Liège auprès du professeur Charles Mélard et durant plusieurs années avec Christian Ducarme à Piscicmeuse.



J'ai ensuite développé en parallèle de mon travail de technicien à l'Université de Namur et du Luxembourg une pisciculture d'ornement à Ermeton-sur-Biert dans les Ardennes.



En 2000, j'entame le développement dans l'Aude d'une pisciculture de poisson d'ornement d'eau froide (les étangs d'occitanie en tant que co-gérant). 10 ans plus tard, elle devient leader en France dans la production et la distribution de carpes koï et de carassins colorés.



En 2012 je quitte les étangs d'occitanie pour créer France KOI, début d'une nouvelle aventure.