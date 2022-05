Pierre Flavien MENDOUME BA N'NANG

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » (SENEQUE).



Juriste Généraliste, j’interviens essentiellement à APG dans le domaine du Droit des contrats.



De fait, mon rôle consiste à rédiger des clauses de contrats en collectant l’ensemble des informations nécessaires auprès des directions opérationnelles, rédiger les contrats pour les fournisseurs, clients et partenaires de l’entreprise.



J’interviens également dans la préparation des réponses aux appels d’offres en support des opérationnels et dans certaines négociations de contrats clients et fournisseurs.



Comme autre axe de travail, j'interviens, de concert avec le service des Ressources Humaines, dans le cadre de la rédaction des contrats pour consultants expatriés.



Enfin, je dois être en veille sur d’éventuelles évolutions en matière de droit des contrats ou sur la législation de manière générale.



Mes qualités : Probité, Professionnalisme, Persévérance, Recherche de l’Excellence et Adaptabilité.



Mes compétences :

Techniques contractuelles

Droit des contrats

Droit des sociétés

Certificat en Gestion des opérations d'achat

Droit civil