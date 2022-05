Pierre-Florent LOSSON

TELIO est une société de services et de conseils informatiques spécialisée dans le développement d'applications Java/J2EE et XML.

Nous travaillons dans le domaine de la gestion documentaire.



1. Crisis Management

"Co-Project Management" (Audit régulier de projets IT en cours de réalisation.)

Reprise en main de projets "off-track" ou d'applications délicates.

Interventions ponctuelles sur des cas complexes.

Interventions ponctuelles en cas de surcharge de travail (peak periods).



2. Développement sur-mesure - Document Management

Notre équipe développe en fonction des attentes de nos clients : soit à partir de nos solutions, soit en nous adaptant à la structure existante.

Nous développons selon une méthodologie "agile"

Nos solutions:Array

Nos services: http://www.telio.be/corporate/fr/services/index.html



3. Coaching technique

Accompagnement des équipes IT.

Veille technologique.

Définition des orientations techniques.

Sélection de personnel IT.



Mes compétences :

DMS

dynamique

EDM

Emails

J2EE

JAVA

Management

Pdf

Photothèque

Recherche

Versioning

XML