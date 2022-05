Pierre-Florentin PICHARD

Spécialisé dans l'étude et le traitement de l'information, je suis tout particulièrement adapté au secteur socio-économique et géographique qui constitue le socle de ma formation et de mes expériences. Je suis ainsi à même à traiter de l'information brute via divers logiciels et l'affiner jusqu'à des publications élaborées comprenant des analyses, des statistiques ou encore des représentations cartographiques.



Mes compétences :

QGIS

Pack Office

Sciences socio-économique

DAO

Rédaction d'étude

Cartographie

Gestion de projet

Analyse de données

Traitement de données