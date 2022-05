Pierre FOURQUET

42 ans, ayant toujours travaillé en libéral, en recherche constante sur les étiologies des pathologies que je rencontre dans mon cabinet, principalement par le biais de la Microkinésithérapie.

Si le cerveau humain m'intéresse, c'est dans le sens qu'en donne Henry Laborit et en aucun cas dans un cadre psychologique. Chacun son métier. c'est pourquoi je ne souhaite pas etre contacté pour toute relation en rapport avec quelque forme de "coaching" que ce soit.

En revanche, si pour vous la douleur dite arthrosique n'est pas une fatalité, si une grande partie des pathologies est intimement liée à l'homéostasie, si vous etes passionnés par l'embryologie et la phylogenese, n'hestez pas à me contacter pour que nous echangions nos points de vue...



Mes compétences :

Kinesitherapie analitique

microkinesitherapie

posturologie