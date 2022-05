Pierre FRANCK

Je suis ingénieur Supoptique et MSc de Imperial College

en fin de doctorat à Singapour à CINTRA (CNRS/NTU/Thales)

sur l'application des nanotechnologies à l'électronique passive hautes fréquences (antennes)

et donc en recherche de nouvelles opportunités.



Je suis spécialiste en optique/photonique, ondes EM (GHz-THz et optique), électronique hautes fréquences et nanotechnologies (croissance et dépôt de nanomatériaux en particulier les nanotubes de carbone, fabrication en salle blanche, caractérisation électrique et physique). J'ai aussi travaillé dans le domaine des lasers femtosecondes et sur des interfaces basées sur de l'analyse d'image et de l'illumination contrastante.



J'ai la triple nationalité française américaine et italienne et suis trilingue. J'ai vécu les 4 dernières années à l'étranger (Londres puis Singapour) où j'ai été impliqué dans des projets internationaux avec des collaborateurs dans différents domaines techniques. J'ai présenté mon travail dans des conférences internationales d'électronique (IEEE), d'optique-physique (SPIE) et de matériaux (MRS). J'aime voyager et ai été dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Maroc ainsi qu'en divers pays d'Europe.



Mon profil, plus élaboré, en Anglais: http://www.linkedin.com/in/pierrefranckoptics