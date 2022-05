Pierre FRANCOIS

Comme on peut le deviner en lisant la longue liste de mes différents postes et en se posant des questions sur les zones d'ombre, j'ai un passé professionnel particulièrement atypique mais j'en assume totalement les échecs autant que les réussites.



J'aime le contact humain et la relation "vendeur/client" est donc tout à fait dans ma zone de plaisir à condition, bien sûr, que cela soit dans une éthique parfaite.



Je travaille actuellement pour une enseigne qui force mon respect quant à sa gestion de l'humain dans l'univers impitoyable de la grande distribution et donc, toute proposition dans ce même univers resterait lettre morte...



Je suis en CDI en parfait accord avec ma hiérarchie ( j'ai tout au moins la faiblesse de le penser) et, de plus, je n'ai aucune difficulté financière particulière qui pourrait justifier un désir quelconque de changer pour gagner plus.



En dehors de ma vie familiale et professionnelle ( citées ici dans l'ordre de mes priorités), je m'intéresse à l'histoire des religions et en particulier à l'origine du Volume de la Loi Sacrée et je continue à tailler ma Pierre Brute même si l'acacia m'est connu .. .



J'aime les randonnées pédestres, la découverte de lieux inaccessibles en voiture et surtout le plaisir de voir mes amis.



Il reste simplement une question : "Pourquoi suis-je sur ce site..."



J'y suis arrivé par hasard ( si tant est que le hasard existe ) mais je me dis que, peut-être, j'y trouverais la part de rêve qui manque à ma vie professionnelle... Alors n'hésitez pas à me surprendre...