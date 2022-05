Pierre-François BIARD

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste et d'un doctorat (spécialisation en génie des procédés), je suis actuellement enseignant-chercheur à Rennes. Mon temps de travail se partage entre mes activités de recherche au sein d'une équipe de recherche rattachée au CNRS et basée à l'Ecole de Chimie de Rennes (ENSCR), et mes activités d'enseignement à l'IUT de Rennes. Mes activités de recherche concernent plus particulièrement le traitement de l'air et de l'eau, avec des compétences à l'interface de la chimie et du génie des procédés. Je suis plus particulièrement spécialisé dans toutes les opérations mettant en œuvre des étapes de transfert gaz-liquide (ozonation, lavage chimique, stripping, etc.) et d'oxydation (ozonation, chloration, oxydation avancée, etc.). Je peux collaborer sur des projets de recherche et sur des missions de consulting ou d'expertise dans ces domaines. Plus d'infos sur le lien suivant:

https://www.ensc-rennes.fr/recherche/equipe-cip/



Mes compétences :

Génie des procédés et

Mécanique des fluides

Traitement de l'air