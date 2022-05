Pierre-François BRES

Après une carrière dans la distribution (aventure de la création de Décathlon), puis dans la distribution informatique (participation à la création du réseau de distributeurs IBM puis direction d'un distributeur IBM), j'ai intégré DYNARGIE dont je suis devenu le DG. J'ai participé au LBO qui a permis de racheter l'entreprise à son fondateur. Le LBO a pleinement réussi et nous avons intégré la ligne accompagnement managérial du groupe ALTEDIA (groupe Adecco).

Depuis 2012 j'ai créé PFB Conseil dont le métier est d'accompagner les équipes de direction dans la mise en énergie de leurs projets de changement.

Consultant, conseil de dirigeant et dirigeant moi-même,j'ai la conviction que la seule création de valeur qui dure est celle qui s'appuie sur le développement des Hommes, et en particulier sur le développement de leur efficacité relationnelle.

Je suis actuellement une formation au coaching systémique avec Alain Cardon dans le but à terme d'être certifié coach par l'ICF.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement et conseil

APM

Conseil

Directeur général

Dirigeant

Formation

Gestion de crise

Rugby

Team building

VTT