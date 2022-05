Pierre-François CHARLES

Ingénieur d'études dans le domaine des télécoms et de la gestion, je suis développeur Fullstack en PHP (brut ou avec frameworks Symfony et Laravel) et Front (Javascript, Typescript, React, Angular et Vue.js) et NodeJS.



Je maitrise également les technologies suivantes:

- Base de données Mysql et PostgreSQL.

- C et C++ (systèmes embarqués, framework Qt).

- Python (scripts et développement web avec Django et Flask).

- Système d'exploitation Linux et docker.



Je ne suis plus à l'écoute d'opportunités actuellement.



Je donne également des cours particuliers sur les langages C, C++, Python et le framework Qt.



Mes compétences :

PHP

Javascript

Python

Linux

C

C++

Informatique industrielle

HTML

Qt

Perl

Django

Laravel

Vue.js

React

Node.js

Symfony

Angular