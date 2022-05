Pierre-François COURIVAUD

Je suis actuellement un jeune diplômé de l’Ecole INSEEC Business School de Bordeaux et je suis en recherche active d'un poste d'acheteur junior au sein d'une entreprise. À ce titre, mon option

« International Business and Purchasing », a contribué au développement de mes connaissances sur les Relations Internationales, le Supply Management et les Achats.



Mes nombreux stages et plus particulièrement chez TOTAL MS, m’ont permis de confirmer l’importance des points suivants:

- Sur le plan technique :

L’impact de la réduction des coûts au sein d’un environnement concurrentiel.

Le développement d’une stratégie achat.

- Sur le plan humain :

Le goût de la négociation lié à un esprit pragmatique.

Le travail en équipe allié à une bonne communication pour obtenir LE bon achat.



Au delà de mes expériences, celles à l’étranger ont renforcé mon autonomie, ma capacité d’adaptation et mon ouverture d’esprit. Je souhaiterais avoir la chance d’utiliser mon sens de l’observation, des relations humaines





Mes compétences :

Supply Chain Management

SAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export

Audit