Pierre-Francois IOOSS

Directeur de concessions des délégations de service public des réseaux fibre optique pour le Grand Angoulême, Grand Poitiers et Châtellerault.

Responsable des relations avec les collectivités pour l'aménagement numérique des territoires, construction de réseaux telecom complexes, responsable du développement commercial et du management et la gestion des centres de profit.



Mes compétences :

Fibre optique

Business Development

FTTH

DSP

Project management

Internet