Pierre François LEROUX

47 ans ... et toujours autant touche à tout!! j'ai navigué dans à peu prés tous les corps de métier...du batiment,à directeur d'une discothèque en passant par la responsabilité d'une patisserie industrielle ainsi que de nombreux secteurs liés à la vente...toujours en quête d'une opportunité privilégiant toujours plus le contact humain,la négociation,et la gestion sous toutes ses formes... Entré dans le groupe Véolia en 2007 en tant que chef d'équipe sur le site "smurfit kappa" BIGANOS puis repris par le groupe ATALIAN en 2010,je me trouve actuellement toujours en poste sur ce même site en tant que responsable de site adjoint.J'ai en charge le nettoyage de l'usine comprenant surtout de l'hydrocurage par camions,ainsi que l'évacuation et la gestion des déchets par nos engins de chantier. Je suis dont amené à diriger une équipe de 14 personnes au minimum composée,de chauffeurs camion hydro pour tous travaux de pompages,H.P,T.H.P,ainsi que des chauffeurs d'engins de chantier,ou encore des hommes à pieds spécialistes du nettoyage en milieu à risques... Mon rôle est la planification au quotidien des nombreuses tâches contractuelles ou non,liées à l'usine papetière "smurfit" la supervision des dites tâches,le suivi du contrat,l'encadrement des équipes,ainsi que la mise en place des differents protocoles de sécurité,le tout en étroite collaboration avec les dirigeants de l'usine.J'ai aussi en charge tout le côté administratif du site... Je possède de nombreuses habilitations et formations liées à notre fonction,telles que;H0 B0,tours aéros,ports de masques en tous genres..etc... Je suis aussi titulaire de nombreux c.a.c.e.s autorisant la conduite de ;tombereaux,chargeuses,engins téléscopiques,tous types de chariots élévateurs,mini pelle...etc... Je possède une assez solide connaissance des milieux industriels lourds et de leur techniques de nettoyage... J'aimerais donc me diriger vers une supervision "multisites" ou mes compétences pourraient améliorer la gestion des travaux,et donc la productivité,ainsi que l'organisation des chantiers nécessitant des mises en places élaborées et des négociations avec les clients.......



Mes compétences :

Adaptabilité

Diplomatie

Polyvalence

Polyvalence et adaptabilité

Rigueur