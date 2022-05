Pierre-François PIRLET

Ma solide formation d'historien m'a donné le goût du travail méticuleux, méthodique et ambitieux. J'y ai particulièrement développé mon savoir-faire en matière d'analyse qualitative.



Disposant d'une expérience professionnelle de plusieurs années, j'ai acquis plusieurs compétences appréciables: mes fonctions au sein de BNPParibasFortis m'ont amené à me former à la gestion de dossiers financiers, dans le respect d'une législation en constante évolution, avec rigueur et discrétion, en collaboration avec des collègues néérlandophones. J'y ai appris à manipuler des chiffres et à prendre des décisions sur l'analyse de ceux-ci. La réalisation de ma thèse m'a ensuite formé à la collecte et au traitement de larges quantités de données, à la gestion de projets de grande ampleur, au travail avec des horaires flexibles et à la collaboration en équipe. Enfin, ma large connaissance de l'informatique a été appréciée de tous mes employeurs.



Je suis à la recherche d'un emploi qui me permettrait d'utiliser ces compétences et de continuer à me former.



Mes compétences :

Cascading Style Sheets

jQuery

Microsoft Office

Linux Debian

JavaScript

JScript

HTML5

HTML

GNU