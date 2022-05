Pierre Francois TELLIER

Technicien Logistique Achat ,



* Portefeuille outillage Manutention - achat et gestion parc voiture - achat patrimoine - achat produit pour labo - vente métaux ferreux et non ferreux - achat produit sur étagère - produits emballage PMUC - produits pour contrôle non destructif





Travaux Effectués :



Appels d’offres

Négociation et rédaction de Commandes

Suivi des délais

Suivi des fournisseurs

Suivi et Gestion des stocks

Expédition des matières

Affretement des transports

Contact avec les fournisseurs