Pierre-François WEISWALD

Passionné par les nouvelles technologies, et notamment dans le domaine des télécommunications, j'essaye aujourd'hui de diversifier mes expériences dans le secteur.

Dynamique, consciencieux et investi, je ne demande qu'à mettre à profit ma motivation et mes différentes expériences pour mener à bien missions et projets.

Curieux, j'apprécie particulièrement les projets et missions ayant pour socle des services ou produits dits techniques.



Mes compétences :

SAS Statistical Package

Microsoft Access

Merchandising

GIMP

Microsoft Office