Pierre FRAUDEAU

D'abord journaliste économique, puis Directeur éditorial associé de Newcom conseil, Agence conseil en communication, j'ai créé CoMedias, société de production de contenus éditoriaux en 2005.

J'assure ainsi depuis près de 20 ans des des prestations de conseil éditorial et de rédaction dans le domaine de la presse et de l’édition d’entreprise : journaux, newsletters, sites web, rapports annuels et brochures.

En janvier 2015, en association avec un consultant spécialisé dans l'IT, j'ai créé et mis en ligne NetSquare-Le square du numérique, une plateforme de services destinée aux consultants et particulièrement à ceux qui accompagnent les PME/TPE sur le chemin de la transformation numérique.











Mes compétences :

Conseil

Stratégie IT

Rédaction

Stratégie de communication

Rédaction web

Communication