Pierre FRAYSSE

Actuellement jeune diplômé d'un Master 2 STAPS spécialité Activités Physiques Adaptées, Prévention et Santé Publique, je suis Enseignant en Activités Physiques Adaptées - Chargé de Prévention pour le groupe associatif Siel Bleu.



Un EAPA peut se définir comme un professionnel effectuant des actes d’évaluation, d’enseignement et de planification et qui établit des programmes personnalisés d’activités physiques adaptées (APA) liés à des problématiques de prévention, de rééducation, de réadaptation, de réhabilitation, de réinsertion, d’éducation et/ou de participation sociale. Il exerce sous prescription ou autorisation médicale en lien direct avec le médecin, le psychologue, le psychiatre et en collaboration étroite avec les professionnels paramédicaux ou éducatifs. Ces APA sont dispensées auprès de personnes (enfants ou adultes) en situation de handicap, et/ou vieillissantes, atteintes de maladies chroniques, ou en difficultés sociales.



Possède également un fort intérêt pour l'Education Thérapeutique du Patient (ETP).



