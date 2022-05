Pierre-Frédéric KELLER

Cardiologue spécialisé en cardiologie invasive et interventionnelle. Réalisation de toute la cardiologie ambulatoire non invasive au sein du groupe médical Ziggurat à Porrentruy et parallèlement pratique de la cardiologie invasive et interventionnelle à l'hôpital de Bienne et l'hôpital de l'île à Berne. Ceci comprend la réalisation des coronarographies et des cathétérismes cardiaques et désobstructions coronaires et implantation de stents intracoronaires.



Mes compétences :

Echocardiographies

Echocardiographies de Stress

Cardiologie Invasive et Interventionnelle