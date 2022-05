Après 23 années d’expérience chez CLEMESSY, en passant par tous les postes, du monteur au responsable de groupe et pour finir Directeur Commercial Industrie Rhône-Alpes, j’ai décidé de mettre en pratique mes acquis au sein d’une PME.



La société REMI est une entreprise familiale axée sur des prestations d’installations électriques. Ces travaux sont réalisés uniquement en sous-traitance pour des grands groupes et des sociétés électriques.



Fin 2006 REMI a du faire face à d’importants problèmes financiers. Ce challenge de sauvetage - avec à la clef une future reprise- m’a fortement incité à rejoindre cette PME début 2007. J’ai pu relever le défi en mettant en place :

- une stratégie économique et financière,

- un développement commercial avec une fidélisation de nos clients,

- une méthodologie mieux adaptée à notre activité tout en fédérant une équipe démotivée.



Aujourd’hui, REMI a une assise financière et technique reconnue dans toute la France. Nous mettons notre expérience et nos compétences à disposition de tous nos donneurs d’ordre.



A partir de 2012, la société s’est développée dans la distribution d’énergie et a réalisé d’importants projets en partenariat avec Siemens : projet Inelfe (60.000 h), station de conversion, réalisation de travaux HTB/HTA et BT, différentes stations de compensation sur toute la France (Nanterre, site RTE).



Depuis mai 2014, un nouveau service a été créé : REMI Transferts qui a pour vocation d’accompagner nos clients dans le réaménagement ou déménagement de leurs usines pour la partie mécanique.



En complément de notre activité, nous assistons également nos clients dans l’installation de systèmes de sécurité intelligents (SSI : contrôle commande, détection incendie, GTB/GTC, contrôle vidéo)



Doté d’un savoir faire reconnu dans toute la France, REMI avec son personnel qualifié, ses équipements et ses certifications (MASE et CEFRI), évolue dans tous les domaines d’activités.



www.sa-remi.fr

Contact : pierre.frillici@sa-remi.fr

Tél.Bureau : +33.4.74.11.14.70

Tél. port. +33.6.87.61.25.21

Fax. +33.4.74.11.05.96





Mes compétences :

Electricité

Qualité

Amélioration continue

Industrie

Management

Gestion de projet

Chimie

montage poste RTE 2x10000MW

Transfert

Nucleaire