Pierre FRITZ

Une double expertise Batiment et Industrie au sein de groupes internationaux.

A une expérience initiale de vente de biens d'équipements se rajoute celle de solutions et consommables aux acteurs du Bâtiment (gros-oeuvre, second-oeuvre et métiers du bois) et à l'Industrie manufacturière (Zone France, Europe et Maghreb). Mon expérience de la relation client est essentiellement centrée sur les Majors, grands comptes, ETI, les centrales d'achats et les réseaux d'enseignes (PME et artisans).



Un tempérament de développeur commercial : ma forte culture du résultat et mon expérience de la négociation avec les comptes clés m'ont toujours permis ainsi que mes équipes de sur-performer, tant chez AGFA (Copieurs), WÜRTH (consommables bâtiment) que BOSSARD (solutions fixations industrie).



Un manager du changement : j'ai piloté avec succès entre 2015 et 2020 la réunification de 3 forces de vente et trois métiers en un seul Pôle Grands Comptes Construction chez WÜRTH ainsi que la refonte de la structure commerciale et la réorganisation des 4 agences chez BOSSARD.



Un pilotage de la stratégie et des équipes : manager direct d'équipe pluridisciplinaires (60 pers. / 50 M€), mais aussi indirect (déploiement d'accord commerciaux sur des forces de ventes de + de 1000 collaborateurs), je suis adepte d'un management bienveillant mais exigeant, je m'attache à donner du sens au quotidien de mes équipes, à travers une vision claire des objectifs, de leur rôle et de leur valeur ajoutée au sein de l'entreprise.



Ce qui me caractérise :

- Je m'adapte : éclectisme et curiosité.

- Je priorise : analytique et vif d'esprit.

- Je collabore : team orienté, nous sommes plus fort ensemble.

- Je fédère : leadership naturel, capacité à faire adhérer.

- Je performe et persévère : je suis un compétiteur.