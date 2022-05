Pierre FROLLA : l'enfant du rocher dans la grande bleue



Pierre FROLLA, jeune Monégasque né en 1975, est un passionné. Sa passion, son plaisir, sa vie, c'est l'apnée. Sérieux dans son travail et à l'aise dans la vie, ce personnage extrêmement sympathique a su séduire les médias, et est devenu en quelques années le représentant légitime de l'apnée mondiale, puisqu'il est quadruple recordman du Monde en apnée ( 3 records en Immersion Libre et 1 en Poids Variable).





Sa quête : un retour à la nature dont il peut jouir au cours de ses descentes abyssales, en contact permanent avec le milieu marin. " L'immersion Libre, c'est le moyen de glisser dans la vérité. "





L'esprit de l'apnée, c'est le partage de son bien-être. En dehors des championnats, il n'y a pas de concurrents, pas de records, pas de compétitions. Un seul combat, celui du sportif en quête d'harmonie avec la nature. Un être à la recherche des limites physiques et physiologiques du corps humain. Toujours plus loin, toujours plus profond, au seul service de l'homme. Un seul mot d'ordre, le " Plaisir ".



