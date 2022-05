Pierre FYON

Transferts, déplacement d'affaires, accueil personnalisé, organisation du transport pour certains événements… La mobilité est un aspect essentiel de l'activité de ceux qui travaillent dans les affaires.



Des services pour hommes et femmes d'affaires

Human Transport garantit la ponctualité et la confidentialité de ses chauffeurs expérimentés et titulaires de formations reconnues.

Ceux-ci assurent vos déplacements depuis et vers l'aéroport, depuis le restaurant vers l'hôtel, de l'hôtel à l'entreprise que vous devez visiter ou vers la salle de conférence qui attend votre discours…



Des voitures équipées

Sécurité, calme et luxe font partie intégrante de notre offre. Par ailleurs, les affaires ne s'arrêtent pas pendant vos trajets grâce à notre accès Wi-Fi 3G+ et aux prises de courant 220 V et 12 V disponibles à bord du véhicule. Pour qui aurait à transporter des valeurs, il sera rassuré de les savoir dans un coffre-fort à l'intérieur de la voiture et dont le code est connu de lui seul.

À votre demande, des rafraîchissements et d'autres privilèges peuvent être commandés. Assurément une manière de donner une image de marque enviable.



Chauffeur avec véhicule

Pour tout déplacement, tant en Belgique qu'à l'étranger, vous êtes conduit, déposé et attendu devant la porte de votre lieu de rendez-vous. Votre véhicule personnel est indisponible, mais vous devez continuer à vous déplacer ? Un repas avec des clients ? Avec les services de Human Transport, les trajets sont assurés, et vous ne vous tracassez plus pour les contrôles.