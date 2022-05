Born in France, 45 years ago, Pierre has been living for the past ten years in the Haute-Provence area, once home to the great masters Jean Giono and Cartier Bresson.

In his childhood, his grandfather, a gardener who used to work wonders, introduced him to “the pictorial world”. Years later, Pierre completed an audio-visual training course so as to complete the education he received from his forefathers.

Today, as a freelance photographer, he works for a number of Literary Publishers and are involved in promoting various artists via concerts, CD booklets, web advertising, video clips, etc.



Literary Publishers



- La malédiction de Jacinta Lucía Puenzo, éd. Stock, (2011)

- Le cahier d’Aram de Maria Angels Anglada, éd. Stock, (2010)

- Le gout amer de la justice - Antonio Monda éd. Stock, (2010)

- Purge, éd. Stock, Sofi Oksanen prix Femina (2010)

- Leçons de conduite Par Anne Tyler, (2011)

- Confessions d'un gang de filles de Joyce Carol Oates, éd. Stock, (2013)

- So much pretty Cara Hoffman (2012)

- Marya : une vie Joyce Carol Oates, éd. Stock, (2012)

- Publication Declicphoto Hors série n : 22 (2013)

- LibArts London (novembre 2012)

- Zo magazine New York (2014-2015)

- Magazine artistique, écologique & éthique « Green is beautiful



Exhibitions



2010 Grand Prix et invité d’honneur -The Great Gulfcoast Arts Festival- USA Floride

2011 Premier prix « Plume de glace Serres Chevalier »

2012 Premier prix « Gestes et expressions solidaires » Paris

2012 Grand Prix international de la photographie HIPA DUBAI Emirats Arabes

2013 1er Prix par équipe coupe de France Noir et Blanc Fédération Française de Photographie

2015 Grand prix photo RankArt

Après des expositions à Porto Alegre, et à São Paulo au Brésil en 2009.

En novembre 2010 Pierre Gable est l’invité international du festival des arts à Pensacola en Floride.

Expositions 2011

Lyon « Aux trois gaulles », Galerie de l’Hubac Digne les Bains, Galerie du Théatre Galli Sanary-sur-mer,

Les Arts Mêlés galerie Etoile sur Rhône

Expositions 2012-2013

« Objectif Aide » Paris Gare d’Austerlitz, Biennale de « La Teste de Buch » en septembre 2012 (médiathèque municipale)

Exposition collective HIPA Dubaï Mall 2012, Exposition collective au salon de la Photo de Paris novembre 2012 (HIPA)

Gréoux les bains « Chateau des templiers » exposition collective mars 2012, avril 2012 Digne les Bains Galerie de l’Hubac

Juin 2012 Les rencontres photographiques de Seillans Var, Veynes / café du peuple Hautes-Alpes

Expositions 2014

GAP / Espace culturel Leclerc, Salon de la Photo de Paris (HIPA) exposition collective

Tunisie/ Salon international de la photographie de Monastir / Galerie des Arts de Ben Arous

« Grand prix de la photographie de Saint Tropez, exposition collective au profit de l’association « La chaine de l’espoir »

L’Art suspendu exposition collective dans les rues de Sanary-sur-mer

Exposition Médiathèque de Montélimar Festival Présence-Photographies

Expositions 2015

Gréoux les bains « Chateau des templiers »

Galerie de la citadelle Sisteron ( mai 2015)



Mes compétences :

Reportage

Photographie