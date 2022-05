Pierre-Gabriel DUCHENE

Crew Performance Manager



Je possède une expérience de plus de 8 ans au service de la compagnie aérienne easyJet, dont plus de deux dans l'encadrement du personnel navigant commercial. J’ai aujourd’hui à mon actif une bonne maîtrise quant au management et à la formation des équipes ainsi qu’une compréhension globale des enjeux liés à la fonction.



Faire évoluer l’image de marque de la compagnie, améliorer et développer le service rendu au client sont autant de défis qui m’ont toujours motivé. Je suis une personne passionnée, enthousiaste, dynamique, toujours motivé à donner le meilleur de moi-même.



J’encadre à ce jour plus de 170 personnes sur la base d’Orly.

Mes domaines de compétences sont les suivants :



Expérience réussie en management, passionnée de ventes et relation client. Le management de mes équipes doit se faire dans le respect constant des valeurs telles que la bonne humeur, l’esprit d’équipe, la performance, l’audace, la satisfaction client et la simplicité. Je suis organisé, astucieux, minutieux, rigoureux, calme et résistant au stress. J’aspire à concilier la satisfactions clients, l’efficacité opérationnelle et le développement de mes équipes.



- Mise en œuvre et contrôle des règles relatives à la fonction du personnel de cabine

- Assurer le niveau technique et commercial du personnel de cabine, des instructeurs et des chefs de cabine.

- Gestion d’une équipe de Sales and Customer Champions avec la mise en place de projets, de communications, de challenges et de plans d’action afin de motiver le personnel à atteindre les objectifs de la compagnie en terme de revenus et de satisfaction clientèle.

- Mesurer la performance du personnel à l’aide d’indicateurs (KPI’s). Valider, commenter et analyser les résultats individuels

- Conduire des entretiens individuels (Identifier les compétences, repérer les besoins en formation…)

- Conduite et animation de réunions

- Création de supports (newsletters, présentations TV, …)

- Maîtrise de l’anglais oral et écrit



L’importance accordée à la relation manager-équipe doit être mise en lien avec ce que l’entreprise attend concrètement du manager : faire fonctionner son équipe (sachant que celle-ci est composée de personnalités différentes), la guider pour tenir des objectifs, et lui communiquer clairement les attendus et orientations de la direction. Mon rôle est d'être capable de donner un cap à mon équipe. Je dois être en mesure d’indiquer quels objectifs il faut réaliser, sous quels délais, et dois accompagner mes collègues vers la tenue de ces objectifs. À ces qualités s’ajoutent deux autres compétences relevant également du champ relationnel : une capacité à bien communiquer (savoir transmettre des directives, savoir leur donner du sens, savoir dire ce qui va ou ce qui ne va pas à son équipe…) et une forte capacité d’entraînement (guider son personnel, les faire adhérer à des projets, générer une activité).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

People management

Team Leader

Develop others