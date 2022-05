Pierre GALLIEZ

Je passe actuellement mon Bac scientifique au lycée Paul-Emile Victor d'Osny et je suis inscrit pour l'an prochain à ITESCIA (école supérieure de la CCIP Ile-de-France). Dans le cadre du BTS SIO en alternance je suis à la recherche d'une entreprise d'accueil (ci-joint dans mon résumé de formation, la fiche des missions confiées en entreprise). Mon alternance sera une semaine école, une semaine entreprise. J'ai conscience que, par mon jeune âge, mon CV n'est pas très fourni mais ma motivation et ma soif d'apprendre me permettront d'acquérir des compétences et de l'expérience.



Aujourd'hui, mes connaissances en informatique sont les suivantes :

Notions : Basic, JAVA, C, C++

En cours d'acquisition : Gestion de serveurs FTP, HTML, CSS, PHP, MySQL

Connues : Software, hardware, DDoS, fishing, VPN, proxy



Mes compétences :

MySQL

Java

HTML

FTP

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language