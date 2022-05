Pierre GANDRÉ

Suite à une reconversion professionnelle j'ai acquis le diplôme de menuisier en agencement.



J'ai depuis une expérience de 4 ans en atelier et pose de menuiserie diverse:



Pose de cuisine de marque Nobilia et Alno et pose de cuisine haut de gamme de marque Bulthaup,

parquet, éléments d'agencement, dressing, placard…



J'ai perdu mon dernier emploi pour des raisons économiques de l'entreprise. Néanmoins ma motivation reste intacte, je souhaite continuer et persévérer dans la menuiserie d’agencement et principalement dans la pose de cuisine.



Je suis Particulièrement motivé et je dispose d’une très bonne capacité à m’impliquer dans mon travail, je suis soucieux du détail, de la finition et de la satisfaction de la clientèle.



Au besoin, je dispose de la quasi totalité de l’outillage nécessaire au menuisier agenceur.



Mon objectif est d’intégré une entreprise, pour mettre à disposition mon savoir-faire ma disponibilité et ma motivation.



Mes compétences :

Menuisier

Aménagement de cuisines