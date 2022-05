Pierre GANZ

Reportage

Présentation et Animation de tables rondes et de débats

Formation à l’écriture et au reportage audiovisuel

Conseil, analyse, aide à l’organisation éditoriale et à l’élaboration de projets rédactionnels

Media training



Pres de 40 ans de journalisme m'ont donné une expérience très variée de ce métier, notamment en radio où j'ai occupé à peu près toutes les fonctions qu'offre ce medium à qui veut s'y investir, y compris la gestion d'équipes et de budgets importants.

Mon engagement associatif personnel et professionnel , des missions nombreuses de formation en France et à l'étranger, l'animation de débats publics et de colloques ont complété et enrichi régulièrement cette pratique.

Les contacts, la découverte des autres, l'information et le partage réciproque des connaissances sont des passions intactes.



Mes compétences :

Éditorial

Formation

Formation internet

Internet

Interview

Journalisme

Journalisme radio

Média

Média training

Reportage

Training