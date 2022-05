Pierre GARACHE

Présent en Aquitaine et en Poitou-Charentes, depuis plus de 20 ans, le Groupe A3C exerce les métiers de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil auprès de plus de 2 200 chefs d'entreprise.



Forts de notre expérience, nous sommes à vos côtés pour simplifier votre quotidien et vous accompagner dans la durée.



75 collaborateurs et 6 Experts-comptables et Commissaires aux comptes, présents sur 9 sites, nous permettent de vous offrir un service de proximité et de qualité.



Je suis à votre disposition sur les sites de Tonnay Charente et de Saint Georges des Coteaux.



Mes compétences :

Audit et commissariat aux comptes

Expertise comptable

Conseil en finance et comptabilité

Développement durable