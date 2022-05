Pierre GARDET

Expert du logiciel IBM DOMINO je réalise toute prestation sur IBM DOMINO et tous ses produits périphériques :

- Installation et migration Lotus Domino V5 à V9.x

- Etude et gestion de projets de travail collaboratif IBM DOMINO

- Installation des outils périphériques à DOMINO : Same Time, Traveler, BES

- Développement d'applications LOTUS DOMINO

- Etude et gestion de projets RSE ( réseau social d'entreprise)sur la plateforme IBM CONNECTIONS



Mes compétences :

BES

CLP

Groupware

Intranet

Lotus

Lotus Connections

Lotus Domino

Lotus domino notes

LotusScript

Réseau social

RSE

Traveler

Web

Conseil

Web 2.0

Réseaux sociaux

Lotus Script

Informatique