Pierre GARNIER

J'interviens depuis 30 dans le domaine du transport après avoir suivi un cursus militaire de sous officier à l’école d'application du train à Tours de 1973 à 1976 Après avoir exercer dans ce domaine comme conducteur , exploitant et affréteur j'ai suivi divers formations bonifiantes dont l'attestation de capacité transport et celle de commissionnaires .J'ai créé mon entreprise de transport en 1985 spécialisé dans le transport de fret international et en benne céréalière jusqu'en 1995 ou j'ai du arrête cette activité à la suite d'un accident qui m'a éloigné pendant 3 ans de toutes activités professionnelle .En 1998 j'ai été recruté par l'entreprise ou je travaille actuellement . Au poste de responsable transport expédition . J'ai en charge toute l’activité transport import export et j'ai renforcé mes compétences en qualité de formateur spécialisé dans les incoterms , le transport international et les CREDOC .Je gère aussi l'achat du transport pour un budget moyen de 1,5 ME annuel pour ARO et ses filiales , j'ai réduis ce budget de 20 % sur 5 ans en mettant en place des processus d'optimisation des coûts transports des emballages et des négociations multi prestataires sur projet automobile . Enfin après avoir acquis au cours de toutes ses années des compétences reconnues dans le domaine du transport international et de la logistique, je souhaite dans l'avenir intervenir au sein des entreprises ou associations professionnelles afin de faire bénéficier à d'autres mes connaissances dans ce domaine . La diffusion du savoir est un projet qui me tient à coeur cars il est indispensable de valoriser les compétences de chacun pour en faire profiter au plus grand nombre . J'ai 56 ans et cela me semble être l'aboutissement d'une carrière professionnelle que de diffuser le savoir acquis au cours de nombreuses années aux plus jeunes et aux différents acteurs des métiers du transport de la logistique et du commerce international.



Mes compétences :

Logistique internationale

Transport international