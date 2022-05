Retraité Actif :

- Pierre GASTELLU Conseil (AE) Manproject Système -Array

- Mission pour FGF Consultant de Responsable Logistique Certification à la SMaP

Autodidacte

Domaine : Management du Savoir-Faire et Bonnes Pratiques Projet en PME

Parcours : Cabinets Conseil ou Missions d'Accompagnement de Projets Internes et Projets de Direction en PME, Formateur IUT Management de Projet.

- Concepteur de Manproject, collecticiel d'aide aux Managers, outil de MOE, PMO et Secrétariat de Direction de Projets Internes, ou des "dits Petits Projets"..

- Associations : JCEF, CJD, AFITEP, SMaP...



Mes compétences :

Accompagnement de projet

Conduite de réunion

Management