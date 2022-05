Pierre GAUDEL

Après un parcours universitaire au sein de Telecom Lille , j'intègre la société OPEN en tant qu'Ingénieur Réalisateur en Octobre 2013, que je quitte en Juin 2015 pour UNIS.



Après une expérience d'un an et demi au sein du groupe Décathlon sur la partie e-commerce en passant par différentes étapes, support de l'application e-commerce en production. Ouverture de nouveaux pays avec un périmètre d'action plus grand allant du recueil des besoins (avec rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles) jusqu'à la mise en place de la solution (serveur, configuration, développement ...) dans son environnement final.



Depuis mon entrée chez UNIS (3 ans à ce jour) , avec 2 ans d'expérience en tant que développeur JAVA/J2EE dans l'équipe projet je suis passé depuis 1 an chef de projet junior déploiement au sein de la DSI Corporate - AUCHAN Retail International, en charge de la construction d'un outil de Gestion de l'Offre Auchan Retail (Gamme permanente, Promo et Saisonnière). Avec prise en charge le déploiement en Russie, Luxembourg, Roumanie.



Mes compétences :

Javascript

C + + / C

UML2

JAVA / J2EE

Jboss

XML

PHP / MYSQL

HTML5 CSS3

JQuery

Tapestry