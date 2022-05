Pierre GAUTIER

Bonjour

Nous realisons des constructions Bois : Ossature Bois et Madriers Massifs sur la grande region Midi Pyrenées et departements limitrophes



Nous travaillons depuis longtemps avec nos partenaires Finlandais dont nous sommes les represenatnts exclusifs sur notre region



Notre role est de mettre en forme , organiser et suivre le deroulement complet du projet de nos clients



Chacun de nos clients est suivis par nos soins de l'origine et du debut à la fin de son projet



Nos constructions sont de grands conforts , repondant parfaitement aux reglementations thermiques actuelles voir beaucoup plus .....Un Art de Vivre dans une maison faite de Pin Sylvestre de Laponie



www.ambiancesboisconcepts.com

www.ambiances-bois-concepts.com



Mes compétences :

Bois

Bureau Etudes

maison bois

Montage

Ossature bois

Performance

Permis de construire