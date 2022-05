Pierre GAUYACQ

Passionné,autodidacte je travail dans le monde agricole depuis pres de 15 ans.J'ai débuté par des postes de technicien et chauffeur de machines agricole, tous types notament les moisonneuses afin d avoir une experience et de pouvoir avoir un discour professionel.Ma determination, mon courage, mon devouement et ma capaciter a me remettre en question m'ont permis d'avancer et de pretendre a de nouveaux postes et de nouveaux challenges.

J'aime être au contact des gens afin de ressentire leur attentes et de pouvoir leur apporter une solution.

Partager et échanger avec des personnes du monde entier sur notre métier est une de mes passions que je réalise régulierement au travers des voyages professionels



Mes compétences :

Technicien agricole

Demonstrateur agricole

Specialiste moissoneuse batteuse

Gps

Agriculture de precision

Commercial agricole

Pilote, instructeur automobile

Technologies innovantes

Machinisme agricole

adaptabilité