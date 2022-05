Pierre GEERAERT

Je suis actuellement en stage de fin d'étude au sein du cabinet de conseil Accenture. Cette expérience clôture mon année de Master en Science de la Décision et Management des risques à l'école des Arts et Métiers.

Mon cursus généraliste et mes expériences professionnelles me poussent aujourd'hui à m'orienter vers les métiers de l'environnement dans le secteur de l'industrie. Je suis très intéressé par les notions de cycle de vie et d'économie circulaire, d'habit passif et de certifications environnementales.





Mes compétences :

Catia v5

Mathématiques

Génie mécanique

Génie civil

Microsoft Access

Microsoft Office