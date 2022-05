Pierre-Georges GOMEZ

De formation économique et financière, trilingue, j'ai acquis, tant au travers de grands groupes internationaux d'ingeniérie ou de services, que d'un cabinet d'affaires dédié aux PME une grande expérience des audits d'acquisition et de fusion dans le cadre de stratégies de croissance externe ou organique.

Dirigeant d'un Cabinet d'Affaires spécialisé en Fusion-Acquistion (CIBLE Consultants), et durant 5 ans d'un Centre de Formation pour créateurs et repreneurs d'entreprise, (MOSAIC), ma connaissance de l'entreprise et de ses enjeux me permet d'apporter un diagnostic expert lorsque celle-ci décide d'aborder une phase de mutation ou de développement.

Mon expérience professionnelle est autant française qu'internationale.

De 2011 à 2013 missioné par le Sud-Soudan pour le développement économique et sratégique de leur économie (CIBLE Consultants International - GPS3 Investments), je suis également en charge pour un groupe international d'ingéniérie et de construction.de leur l'implantation et développement en Afrique de L'Est.

Mon email : ciblepgg@aol.com



Mes compétences :

Conseil

Développement

Création

Transmission

Audit

Management

Matières premières

Pétrole