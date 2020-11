Pierre GERARD

Chef d'équipe cellule et moteurs des aéronefs au sein de l'armée de Terre depuis mars 2014 sur la base militaire du Cannet des Maures (83).

Liste de taches réalisées à ce titre :

° Maintenance des hélicoptères NH90 Caïman

° Travailler avec une documentation technique anglophone

° Préparer et organiser le travail

° Effectuer des diagnostiques

° Commander, exécuter et veiller au bon déroulement du travail

° Contrôler et optimiser les travaux exécutés par mon équipe

° Réparer, remettre en condition et stocker des sous-ensembles

° Participer aux vols techniques

° Respecter et faire respecter les règles de lart par mon équipe

° Respecter et faire respecter les règles de sécurité (vols et HSCT)



Responsable Maintenance pour une PME située à Lyon (69) de janvier 2013 à avril 2013.

Liste de taches réalisées à ce titre :

° Responsable des implantations de nouvelles machines

° Création et implantation doutils de maintenance informatisés

° Gérer des personnels sur lensemble du parc

° Gérer des matériels, du SAV et des stocks

° Gérer des interventions Nationales et Internationales



Technicien Maintenance pour une imprimerie industrielle située à Montpellier (34) de septembre 2011 à octobre 2012.

Liste de taches réalisées à ce titre :

° Diagnostique de pannes et interventions diverses

° Analyses de besoins et optimisation du service maintenance

° Implantation doutils de maintenance informatique

° Remplacement temporaire du responsable maintenance

° Coordination des activités de maintenance

° Etudes de pannes avec la direction et les fournisseurs

° Formation de techniciens de maintenance



Technicien Maintenance pour une société de production de produits alimentaire congelés située à Hesdin l'Abbé (62) de mai 2011 à juin 2011.

En alternance pour une formation visant lobtention du Diplôme Universitaire et Technologique (DUT) en Génie Industrielle et Maintenance (GIM).

L'entreprise est une société produisant des produits alimentaire de type sorbet, gâteau et autres produits congelés