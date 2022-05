Pierre GERARD-HIRNE

WIISE est un prestataire spécialisé dans des solutions de communication, d’échanges d’informations et de contenus dans un contexte corporate et événementiel.

Nous déclinons nos solutions sur des conventions et Assemblées Générales avec des propositions innovantes d’interactivité pour l’auditoire et de support pour les intervenants sur scène :



WAPP' : une application web mobile destinée aux participants pour dynamiser et enrichir votre événement. Agenda en temps réel, supports téléchargeables, messagerie, vote et interactivité... Wapp' dynamise la participation de votre auditoire !



ORACOM : une solution media control d'échanges et le partage de contenus entre les intervenants et les protagonistes de votre plénière. Spécialement développée pour les assemblées générales ou grandes conventions, la solution Oracom permet aux orateurs un accès à tout contenu et échanges avec la régie pour une réactivité maximale.



