Pierre GERLAUD

Début de carrière comme commercial (France centre)pour le pétrolier Mobil, agencement des boutique, suivi et développement des produits.

Ensuite propriétaire exploitant de plusieurs commerces pendant 23 ans avec en parallele la constitution et gestion d'un patrimoine immobilier (détention moyenne 14 lots )avec de l'achat de la rénovation de la vente etc..

aujourd'hui toujours de l'immobilier mais plus de commerce

je m'intérrese depuis toujours et par plaisir mais aussi par obligation au millieu de la finance, juridique ,fiscale dans le domaine de l'immobilier

aujourd'hui mon souhait serai la création d'une activité sur le web



Mes compétences :

Immobilier

Internet